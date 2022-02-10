Sadakatsiz'in Derya'sı güzeller güzeli bir kıza sahip! Eva Luna'nın tatlılığı adeta parmak ısırttı

Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder, geçtiğimiz yıl anne oldu. Hamilelik ve doğum süreçini Youtube hesabından yayınlayan Özder'in kızı şimdilerde kocaman oldu ve tatlılığı ile dikkatleri çekti.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, Çarşamba günleri seyircisini ekrana kilitliyor.

Dizide Derya karakterine hayat veren Özge Özder ise geçtiğimiz sezon hamileydi ve bu şekilde sete gidip gelmeye devam etti.

Özder'in hamileliği ustaca kamufle edilirken, oyuncu Youtube kanalından hamileliğine dair sık sık videolar yayınladı.

Sinan Güleryüz ile evli olan ve ilk kez annelik duygusunu tadan Özder, kızına doğumdan sonra bir sosyal medya hesabı açtı.

Kızının karelerini oradan yayınlayan güzel ve başarılı oyuncu fotoğrafların altına ise "Minik tırtılım" notunu düşüyor.

ÖZGE ÖZDER'İN TATLILIK ABİDESİ KIZI

Daha önce 'Dudaktan Kalbe', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Mucize Doktor' gibi dizilerde rol alan oyuncu Özge Özder, Sadakatsiz dizisinde dikkatleri üzerine bir kez daha çekti.

Dizideki başarısını özel hayatına taşıyan ve mutlu bir yuva kuran Özder, geçtiğimiz yıl annelik heyecanı yaşadı.

Kızına Eva Luna adını veren Özge Özder, ailesi ile çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Oyuncunun kızını görenler ise "Maşallah!" "Bu ne tatlılık" demeden geçemiyor.

Doğum anına ait detayları Youtube kanalından paylaşan Özge Özder, sık sık Instagram hesabından takipçilerini bilgilendiriyor.

Kızına annesi ile birlikte bakan Özder, doğum kısa bir süre sonra toparlandı ve yeniden Sadakatsiz setine geri döndü. Eski formuna kavuşan oyuncu, kızının birinci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.