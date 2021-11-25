Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’in eski eşi Masumlar Apartmanı'ndan çıktı! Duyan inanmıyor...

Şimdilerde kızı Lina'yı büyütme heyecanı yaşayan Özge Özder mutlu ailesiyle sosyal medyada ilgi görürken, eski eşini duyanlar da kulaklarına inanamadı. İşte Özge Özder'in ilk eşi...

Sadakatsiz dizisinde Derya karakteriyle beğeni toplayan Özge Özder, özel hayatı ile de merak ediliyor.

2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan oyuncu, geçtiğimiz yıl kızı Luna'yı kucağına almıştı.

Mutlu aile hayatıyla sık sık gündem olan Özge Özder'in eski eşi ise görenleri şoke etti.

Özder'in eski eşi, şimdilerde reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin Naci'si Tansel Öngel çıktı.

3 YIL SÜRDÜ

2007 yılında hayatlarını birleştiren çift, mutlu bir evlilik sürdüremedi. 3 yılın sonunda boşanma kararı alan Özge Özder ve Tansel Öngel, yollarını ayırdı.

Özge Özder, Tansel Öngel'den boşandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bizim Tansel ile bir problemimiz yok. Üniversite mezunu insanlarız, ona yakışır bir şekilde davranıyoruz" demişti.