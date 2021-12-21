Sadakatsiz'in 'Evlat olsa sevilmez' Ali'si bakın hangi yıldızla rol almış! O dizinin en sevimlisi çıktı

Sadakatsiz'in 'Evlat olsa sevilmez' Ali'si bakın hangi yıldızla rol almış! O dizinin en sevimlisi çıktı

Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren genç oyuncu Alp Akar, herkesin beğenisini kazandı. Zaman zaman seyirciyi kızdıran ancak oyunculuğuyla ilgi çeken Akar'ın eski projesi gündeme geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin başrolü paylaştığı dizi, oyuncu kadrosu ile beğeni topluyor.

Genç oyucuların şans bulduğu dizide seyircinin en fazla tepkisini çeken ise Ali karakteri oldu.

Annesi Asya ile olan diyalogları ve ona karşı davranışları nedeniyle tepki çeken Ali'yi genç oyuncu Alp Akar canlandırıyor.

Küçük yaşta dizi sektörünün içine giren ve güçlü yapımlarda yer alan Akar'ın eski projelerinden birisi gündeme geldi.

ALİ AKAR VE HAZAL KAYA AYNI SAHNEDE

Henüz 15 yaşında olan genç oyuncu Alp Akar, kariyerine birçok dizi sığdırdı. Genç yaşına rağmen kaliteli yapımlarda yer alan Akar, 2011 yılında yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle ekran karşısına geçti.

Bununla kalmayan Akar’ın rol aldığı en önemli dizi ise Bizim Hikaye oldu. Bizim Hikaye dizisinde, Hazal Kaya’nın hayat verdiği Filiz Elibol'un kardeşi Fikret ‘Fiko’ Elibol karakterine hayat veren Akar, sevimliliği ile dikkati çekti.

Yetenekli oyuncu Bizim Hikaye’den sonra Doğduğun Ev Kaderindir ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol aldı.