Sadakatsiz'in finali, Aşk-ı Memnu'yu hatırlattı

Sadakatsiz'in final sahnesinde Derin ve Asya tarafından terk edilen Volkan'ın perişan hali, Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül'ü akıllara getirdi.

İlk sezonuyla damga vuran ancak ikinci sezonda aynı reytingi alamayan Sadakatsiz, 60. bölümde sona erdi.

Başrollerini Melis Sezen, Canse Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisi, final sahnesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Son bölümde Asya, Volkan ve Derin arasındaki savaşın bitişi ve kaybedenin Volkan olması seyircileri sevindirdi.

"İkinci Behlül vakası"

Bölümün finalinde saçı, sakalı uzayan ve perişan halde görülen Volkan, Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül'ün finaldeki görüntüsüne benzetildi.

Twitter'da “Volkan'ın da sonu Behlül gibi”, “Bu hikayede yanan Volkan oldu”, "Behlüller ölmez şekil değiştirir” gibi yorumlar yapıldı.