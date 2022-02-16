Sadakatsiz'in 'Haluk'u Burak Sergen'in kardeşi Alparslan dizisinin yıldızı çıktı! İnsan hiç mi benzemez...

Sadakatsiz'in 'Haluk'u Burak Sergen'in kardeşi Alparslan dizisinin yıldızı çıktı! İnsan hiç mi benzemez...

Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veren Burak Sergen, erkek kardeşiyle gündeme geldi. Sergen'in erkek kardeşi, Alparslan dizisinin yıldızı çıkarken görenler ikiliyi hiç benzetemedi.

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt ve Merve Çolak'ın üstlendiği, senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor.

Ancak ilk sezonda gösterdiği başarıyı ikinci sezonunda yakalayamayan diziden peş peşe ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

Dizide Haluk Güçlü karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Burak Sergen, 16 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümde ölerek projeye veda etti.

Haluk'un kalp krizi geçirip yere yığıldığı sahneler nefes keserken karaktere hayat veren Burak Sergen'in hayatı mercek altına alındı.

Hakkında araştırma yapanlar, Sergen'in kendisi gibi oyuncu olan erkek kardeşini görünce şaşıp kaldı.

KARDEŞİ ALPARSLAN DİZİSİNİN YILDIZI ÇIKTI

Başarılı performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu Burak Sergen hakkında gün yüzüne çıkan gerçek duyanları şaşıttı.

Sergen'in erkek kardeşi, 90'lı yıllara damga vuran yakışıklı jön Toprak Sergen'den başkası değil...

Toprak Sergen, şimdilerde TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da Kekavmenos karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Ünlü ismin kardeşini gören sosyal medya kullanıcıları, "İnsan hiç mi kardeşiyle benzemez" şeklinde yorumlar yapıyor.