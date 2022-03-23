Sadakatsiz'in kader günü! Volkan'ın boğduğu Derin ölecek mi, kurtulacak mı?

Sadakatsiz dizisinin fragmanında Volkan tarafından küvette boğulan Derin'in akıbeti merak ediliyor. Peki Sadakatsiz Derin ölecek mi? Melis Sezen diziden ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar...

Yayın hayatında reyting rekorlarıyla başlayan Sadakatsiz'de final rüzgarları esiyor...

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizi finale doğru gidiyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı dizi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanında Volkan'ın Derin'i küvette boğduğu anlar izleyenleri şok etti.

Fragmanı izleyen seyirciler “Sadakatsiz Derin ölecek mi, Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?” sorusuna yanıt arıyor.

İşte Sadakatsiz'de yeni bölüm detayları...

SADAKATSİZ DERİN ÖLECEK Mİ KURTULACAK MI?

Sadakatsiz dizisi, 23 Mart Çarşamba akşamı 53. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Fragmanda; Asya ve Derya arasındaki sohbet dikkati çekti. Asya, Derya'ya Volkan ve Derin'den intikam alana kadar durmayacağını söyledi.

Volkan, Asya'nın oyunu sonucu Derin'e iyice öfkelenmeye başladı. Volkan'ın Derin'i küvette boğma sahnesi ise fragmana damgasını vurdu.

Seyirciler ise Derin karakterinin akıbetini merak ediyor.

Reytinglerde düşüş yaşayan dizi için senaryonun sonuna gelindiği için final çanları çalmaya başlamıştı. Bu nedenle de bazı karakterler diziye veda etmişti.

Ali İl, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen diziden ayrılmıştı.

Derin karakterini oynayan Melis Sezen'in dizideki akıbeti bölümün yayımlanmasıyla netleşecek.