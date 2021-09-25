Sadakatsiz'in neden ertelendiği ortaya çıktı! O isimler diziden ayrılınca...

Sadakatsiz'in neden ertelendiği ortaya çıktı! O isimler diziden ayrılınca...

Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisinin bu hafta başlaması beklenirken haftaya ertelenmesi hayranlarını bir hayli üzmüştü. Sevilen dizinin neden ertelendiği ortaya çıktı.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in, ekrana geri dönüşünde sıkıntı çıktı.

Kanal D, çekimleri eylülün ilk haftasında başlayan Sadakatsiz dizisinin 32. bölümünün 22 Eylül'de izleyici ile buluşacağını duyurmuştu.

Ancak dizinin 32. bölüm yayın tarihinde değişikliğe gidildi ve 29 Eylül Çarşamba gününe ertelendi. Dizinin izleyicileri, bu erteleme kararına sosyal medya hesapalrı üzerinden tepki gösterdi.

Yeni sezonunu önümüzdeki hafta açacak olan Sadakatsiz'in neden ertelendiği ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Medyapım tarafında yaşanan bazı sıkıntıların Sadakatsiz dizisinin gecikmesine neden olduğu konusunda bilgi verdi.

PLANLAMA HATASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Altuntaş'ın haberine göre, Sadakatsiz dizisinin ikinci sezon başlangıcının çok etkileyici olmasını isteyen Medyapım'ın sahibi olan Fatih Aksoy, dizinin eski senaristlerinin yazdığı bölümü beğenmedi. Yaşanan gerginlik sonrası senaristler diziden ayrıldı.

Yeni senaristlerin yazdığı ilk bölümün çekimleri başladı ancak iddialı bir bölüm olması için daha sonra yeni ek sahneler yazıldı.

Hikayelerde ve diziye katılması planlanan karakterlerle ilgili düzenlemeler yapıldı. Ayrıca dizinin elde stok bölümünün olması için ikinci bölümden de sahneler çekildi.

Bu adımlar sonrasında Kanal D'nin sevilen projesi Sadakatsiz'in geri dönüşü, 29 Eylül Çarşamba gününe kaldı. Sadakatsiz'deki bu planlama sorunları ikinci sezon öncesi bir talihsizlik olarak kayıtlara geçti.

ASYA İLE ARAS KAZA SONUCU KARŞILACAK

6 aylık zaman atlamasıyla başlayacak ilk bölümde, İstanbul'a taşınan Asya (Cansu Dere) Bahar'ın düğününe giderken yolda trafik kazası geçiren Aras'la (Berkay Ateş) karşılaşacak.

Asya, trafik kazası geçiren adama yardım etmek isterken kendini yeni olayların içinde bulacak.