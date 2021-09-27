Sadakatsiz'in Selçuk'u heyecanlandırdı! Yeni sezona dair tüyolar...

2.sezonuyla ekranlara dönmesi heyecanla beklenen dizi Sadakatsiz hakkında bir açıklama da Selçuk karakterini oynayan Emir Tarık Tekin'den geldi.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz yeni bölümü heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü yeni sezona yeni bölümüyle merhaba demesi beklenirken sürpriz bir şekilde dizinin yayın günü değişmişti.

Dizi 29 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

İddialı bir sezon finali yapan Sadakatsiz dizisi ile ilgili Tarık Emir Tekin'den yeni sezona dair sürpriz bir açıklama geldi.

"GÜZEL BİR SEZON GELİYOR"

“Çok güzel bir sezon bizi bekliyor” diyerek Sadakatsiz dizisinin güçlü bir şekilde geri döneceğini anlatan oyuncu, "Genelde ilk bölümler daha meşakkatli oluyor. Bütün parametreleri doğru tutturmak için daha yoğun emek harcıyor insanlar” dedi.

Diziyle ilgili tüyo veren Tekin “Merak ettirecek, eğlendirecek, tatmin ettirecek, zaman zaman üzecek konular var. Güzel bir sezon bekliyor. Laf olsun diye söylemiyorum, çok enteresan olacak bu sezon” diye konuştu.