Sadakatsiz'in son sahnesinde sürpriz yakınlaşma! Asya ve Aras aşkında ilk perde

Sadakatsiz'in dün 33. bölümü yayınlanırken, Asya'nın yeniden Tekirdağ'a ve hastaneye dönmesi dikkati çekti. Dizinin son sahnesinde ise Aras ve Asya'nın birbirine yakınlaştığı, sarıldığı görüldü.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz, ikinci sezona hızlı başladı.

Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran dizi, yayınlanan yeni sezonu ile yine aynı başarıyı yakaladı.

Dün dizinin 33. bölümü ekrana gelirken, kazadan sonra İstanbul'a taşınan Asya'nın Tekirdağ'a geri döndüğü görüldü.

Asya Tekirdağ'a ve hastaneye yeniden dönerken, hayatını kurtardığı Aras isimli hastası ile yakınlaşmaya başladı.

Aras'ın hafızasını kaybettiğini gören ve ona yardım etmek isteyen Asya, yanından hiç ayrılmadı.

SON SAHNE DAMGA VURDU

Aras'ın kaza geçirmesinin ardından onunla yakından ilgilenen Asya, geçmişini araştırmaya başladı.

Asya hastasının kim olduğunu öğrenmek için uğraşırken çabaları sonuç verdi ve Aras hatırlamaya başladı.

Hastanenin bahçesinde oturup sohbet eden ikili, Aras'ın bir şeyler hatırlaması ile yakınlaştı.

Bahçede Aras heyecanla Asya'ya sarılırken, ikisini izleyen birilerinin olduğu görüldü.

Peki, Asya ve Aras'ın peşinde kim var? Asya yeniden mi aşık oldu? Volkan bundan sonra ne yapacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle 13 Ekim Çarşamba günü Kanal D'de!

Sadakatsiz'in son sahnesinde sürpriz yakınlaşma İZLE