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- Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk'un kardeşi Elkızı'ndan çıktı
Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk'un kardeşi Elkızı'ndan çıktı
Caner Cindoruk'un kardeşi de kendisi kadar ünlü çıktı. Elkızı dizisinde Ali Demir karakterini canlandıran Münir Can Cindoruk’un abisi ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 12:59
Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteriyle iki sezondur çok konuşulan Caner Cindoruk ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
Cindoruk'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Münir Can Cindoruk da ekranlarda...
Münir Can, Fox TV’de yayınlanan Elkızı dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.
Elkızı’nda ‘Ali Demir’ karakterine hayat verenCindoruk dizide Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz ile birlikte rol alıyor.
CİNDORUK KARDEŞLER
Birbirine benzeyen ikilinin kardeş olduğunu bilmeyen izleyici, Caner Cindoruk’un instagram paylaşımıyla şaşkınlık yaşadı.
Takipçilerinden bazıları ‘Elkızı’nı izlerken Caner Cindoruk’a benzettikleri Münir Can Cindoruk’un ünlü oyuncunun kardeşi olması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.