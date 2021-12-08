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    Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk'un kardeşi Elkızı'ndan çıktı

    Caner Cindoruk'un kardeşi de kendisi kadar ünlü çıktı. Elkızı dizisinde Ali Demir karakterini canlandıran Münir Can Cindoruk’un abisi ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 12:59
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    Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk'un kardeşi Elkızı'ndan çıktı

    Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteriyle iki sezondur çok konuşulan Caner Cindoruk ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

    Cindoruk'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Münir Can Cindoruk da ekranlarda...

    Münir Can,  Fox TV’de yayınlanan Elkızı dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

    Elkızı’nda ‘Ali Demir’ karakterine hayat verenCindoruk dizide Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz ile birlikte rol alıyor.

    CİNDORUK KARDEŞLER

    Birbirine benzeyen ikilinin kardeş olduğunu bilmeyen izleyici, Caner Cindoruk’un instagram paylaşımıyla şaşkınlık yaşadı.

    Takipçilerinden bazıları ‘Elkızı’nı izlerken Caner Cindoruk’a benzettikleri Münir Can Cindoruk’un ünlü oyuncunun kardeşi olması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk un kardeşi Elkızı ndan çıktı #1

    Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk un kardeşi Elkızı ndan çıktı #2

    Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk un kardeşi Elkızı ndan çıktı #3

    Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk un kardeşi Elkızı ndan çıktı #4

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