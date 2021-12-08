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Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk'un kardeşi Elkızı'ndan çıktı

Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk'un kardeşi Elkızı'ndan çıktı

Caner Cindoruk'un kardeşi de kendisi kadar ünlü çıktı. Elkızı dizisinde Ali Demir karakterini canlandıran Münir Can Cindoruk’un abisi ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.