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    Sadakatsiz'in Volkan'ı köşeyi döndü! Caner Cindoruk'tan milyonluk anlaşma

    Sadakatsiz dizisinde oynayan ve Volkan karakteri ile yıldızı parlayan Caner Cindoruk, bir giyim markasının reklam yüzü oldu. Oyuncunun reklamdan alacağı para ise duyanları şaşkınlığa uğrattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 18:41
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    Sadakatsiz'in Volkan'ı köşeyi döndü! Caner Cindoruk'tan milyonluk anlaşma

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Caner Cindoruk, birçok firma tarafından mercek altına alındı.

    Yakışıklı oyuncu dizide Volkan karakterine hayat verirken, oyunculuğu ve performansı ise göz doldurdu.

    Ekranların vazgeçilmezi olma noktasında iddialı olan Cindoruk'a reklamlardan teklif yağmaya başladı.

    Cindoruk'un yakın zamanda bir giyim markasının reklamı için el sıkıştığı öğrenilirken, alacağı ücret dudak uçuklattı.

    CANER CİNDORUK'TAN 1.5 MİLTON TL'LİK ANLAŞMA

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Caner Cindoruk, bir giyim markasının yüzü oldu.

    Tanıtım çekimleri yapılan reklam için, başarılı oyuncunun 1,5 milyon TL aldığı öğrenildi.

    Oyuncunun hangi giyim markasının yüzü olduğu henüz belli olmazken, reklamın yayınlanması için ise geri sayım başladı.

    Sadakatsiz in Volkan ı köşeyi döndü! Caner Cindoruk tan milyonluk anlaşma #1

    Sadakatsiz in Volkan ı köşeyi döndü! Caner Cindoruk tan milyonluk anlaşma #2

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