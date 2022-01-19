Sadece 12 gün kokusunu alabildi... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu, herkes hayran kaldı!

Sadece 12 gün kokusunu alabildi... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu, herkes hayran kaldı!

52 yaşında hayatının kaybeden İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su, kocaman oldu. Sadece 12 gün görebildiği kızı Elif'in son halini ise annesi sosyal medyadan paylaştı.

Bugüne kadar birçok şarkıya imza atan ve herkesin sevdiği bir isim haline kadar İbrahim Erkal, 2017 yılında aramızdan ayrıldı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu ani vefatıyla herkesi yasa boğan Erkal, geride yeni doğum yapmış bir eş ve 3 çocuk bıraktı.

İbrahim Erkal o sıralar yeni baba olmuş ve 12 gün önce doğan minik kızına Elif Su ismini vermişti.

29 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Erkal'ın kızı Elif Su, şimdilerde 5 yaşına geldi ve kocaman oldu.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal çocuklarına gözü gibi bakarken, kızı Elif Su'nun ise son halini sosyal medyadan paylaştı.

ELİF SU KOCAMAN OLDU

İbrahim Erkal'ın 5 yaşına girecek olan kızı Elif Su, büyüdü. Babasını kaybettiğinde henüz 12 günlük olan Elif Su'nun fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Erkal'ın eşi Filiz Erkal, Elif Su ile çektirdiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor. Evlatlarıyla sık sık fotoğraf paylaşan Erkal, eşine olan özlemini de dile getirmeyi ihmal etmiyor.

EŞİNDEN DUYGUSAL MESAJ

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, ölüm yılında şu mesajı yayınlayarak, herkesi duygulandırdı;

"Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü.

Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım. Mekanın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür."