Sadece arkadaşım demişti! Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel aşkı belgelendi! İkili ilk kez görüntülendi..

Sadece arkadaşım demişti! Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel aşkı belgelendi! İkili ilk kez görüntülendi..

Aşk yaşadıkları konuşulan oyuncu Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan çiçeği burnunda çift, ilk kez birlikte görüntülendi.

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırmıştı.

Kaan Yıldırım'ın Hadise'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürülmüştü. Çiftin ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım ile Şıkel'in romantik anları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Öte yandan Kaan Yıldırım ile kısa süre önce ayrılık yaşayan Hadise de bombayı patlattı. Ünlü şarkıcı, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. İşte sürpriz aşkların ilk detayları...

TAZE ÇİFTTEN İLK GÖRÜNTÜ

Magazin Hattı programında, gündeme bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından sessizliklerini koruyan taze çiftin ilk görüntüsü ortaya çıktı.

34 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şıkel, Çeşme'deki bir yerde sohbet ederken görüntülendi. Yıldırım ile Şıkel'in romantik anları, sosyal medyada da olay oldu.

''SADECE ARKADAŞIM'' DEMİŞTİ

Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım." dediği de ileri sürüldü.

2 ÇOCUĞU VAR

7 yıl şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında 2 erkek çocuğu var.

HADİSE DE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı iddialarının ardından şarkıcı Hadise de iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte görüntülendi.

İkilinin yan yana samimi fotoğrafları ortaya çıkarken gittikleri mekana da el ele girdikleri öğrenildi.