Sadece ayaklarını görürdük! Tom ve Jerry'deki kadın ortaya çıktı! Rahata kavuşturan kare... Milyonların yıllarca merak içinde izlediği Tom ve Jerry'deki hizmetçi kadın, sonunda göründü.

7'den 70'e herkesin bayılarak izlediği çizgi film Tom ve Jerry, hafızalardaki ve gönüllerdeki yerini koruyor.

Kedi Tom ve fare Jerry'in kapışmaları, her seferinde gülümsetirdi.

Warner Bros'un geliştirdiği çizgi film Tom ve Jerry final yaptı ancak geride bir merak konusu bıraktı.

Serinin neredeyse her bölümünde yalnızca ayakları görünen siyahi bir hizmetçi yer aldı.

Ekran başındaki herkes, hizmetçinin yüzünü görmeyi sabırsızlıkla beklerdi. Ancak hiçbir zaman ayaklarından yukarısına yer verilmedi.

Sonunda göründü

Tom ve Jerry'deki hizmetçi kadın Tom'un yaptığı yaramazlıklarda ortaya çıkardı.Tom'a kızıyor bazen ceza veriyor hatta bazen de evden dışarı atıyordu.

Terlikleri ve elini beline koyuşu ile hafızalara kazındı. Bir nesil, o kadının kim olduğunu bulmaya çalıştı.

İşte Tom ve Jerry’de ayakları görünen kadının yüzü...