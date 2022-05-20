'Sadece burnum' diyor! İşte Tuvana Türkay'ın inanılmaz değişimi

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay Afara'ya konuk oldu. Tuvana Türkay'ın yıllar önceki estetiksiz halini görenler ise hayrete düştü. İşte o kareler...

Ünlüler dünyasında estetikli-estetiksiz kıyası bitmiyor...

Son zamanların başarılı isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, güzelliği ile zaman zaman magazin gündemine geliyor.

Kağıt Ev, Yasak Elma, Deli Gönül, Oyunbozan, Kara Para Aşk gibi dizilerde rol alan oyuncu, öte yandan müzikle ilgilenmeye devam ediyor.

Sesi ve güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başaran Türkay, Uğur Aslan'ın müzik programı Afara'ya konuk oldu.

Bulgar göçmeni Tuvana Türkay 1.75 boyunda ve güzel fiziği ile dikkat çekiyor. Tuvana Türkay, günde yaklaşık 10 km yürüyen ve fit görünümünü buna bağlıyor.

Özel hayatı merak konusu olan Tuvana Türkay, eski kareleri ile gündeme geldi.

Estetiksiz Tuvana Türkay

Tuvana Türkay, geçtiğimiz aylarda estetikli olduğu hakkında çıkan haberlere isyan etmiş ve sadece burnunu yaptırdığını iddia etmişti.

Eski halini Instagram hesabından paylaşan oyuncu, isyan bayrağını çeken bir notu da yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim...

Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim. Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki, burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim.'

Takipçileri ise, başka estetik operasyonlar da geçirdiğini iddia etmişti.

İşte Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali...