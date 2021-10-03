Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Yalancılar ve Mumları'nın Meliha'sı...

FOX TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları'nda Meliha karakterine hayat veren Şafak Pekdemir hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Yalancılar ve Mumları'nın Meliha'sı Şafak Pekdemir kimdir?

FOX TV'nin bu sezon en iddialı projelerinden biri olan ve birbirinden başarılı 4 kadın oyuncuyu bir araya getiren Yalancılar ve Mumları dizisi, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

BBC formatı Mistresses'ın yerli uyarlaması olan Med Yapım imzalı Yalancılar ve Mumları'nın başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar yer alıyor.

Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılan dizide Meliha karakterine hayat veren Şafak Pekdemir'in hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, "Yalancılar ve Mumları Meliha'yı kim oynuyor, Şafak Pekdemir kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Yalancılar ve Mumları'nın Meliha'sı Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Şafak Pekdemir'in hayatı ve kariyeri...

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

19 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şafak Pekdemir, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

2009 tarihinde ''Tersine Dünya'' isimli tiyatrosu ile Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda izlenmiştir. 2010 yılında ''Savaş ve Barış'' isimli tiyatroda rol aldıktan sonra 2011'de ''Şüphe'' adındaki dizide Aslı Demircan karakterini canlandırmıştır.

2012 yılında ''Leyla ile Mecnun'' dizisinde rol almış ve Nisan larakterine hayat vermiştir. Bu dizinin ardından ise 2014 yılında ''İncir Reçeli 2'' filminde Halil Sezai ile başrol paylaşmıştır.

ŞAFAK PEKDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Yasak Elma: Zehra-2018

Asla Vazgeçmem: İclal-2015-2016

Leyla ile Mecnun: Nisan-2012

Şüphe: Aslı-2011

Türk Malı: Zehra-2010

ŞAFAK PEKDEMİR'İN ROL ALDIĞ FİLMLER