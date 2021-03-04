Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına Şafak Sezer konuk oluyor. Şafak Sezer'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Şafak Sezer kimdir?

Komedi dizi ve filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Şafak Sezer, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında izleyicilerle buluşacak.

Vatandaşlar tarafından Şafak Sezer'in hayatı merak ediliyor. Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında, aslen nereli? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında, aslen nereli? İşte, Şafak Sezer hayatı ve biyografisi..

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

10 Ekim 1970 de Ankara Sincan'da doğan oyuncu, senarist ve yönetmen Erol Şafak Sezer, aslen Erzincanlıdır.

İlk olarak 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosu'nda Haldun Taner'in 'Eşeğin Gölgesi' adlı oyunda eşek rolü ile sahneye çıkan Sezer, daha sonra yine Ankara Halk Tiyatrosu'nda 'Devri Yalan', 'Başımızda Pak Bulut', 'Sen Bu Seçimi Unut', 'Saddam'ı Kim Öptü', 'Şirinler', 'Edi Büdü' ve 'Uzaylı Arif' adlı oyunlar ile Ankara Ekin Tiyatrosu'nda ise 'Biz Bu İhtilali Niye Yaptık', 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' adlı oyunlar ile seyirci karşısına çıktmıştır.

Dario Fo'nun 'Yüzsüz' adlı oyunundan sonra ilk filmi olan ve 9 Eylül Üniversitesi'nin Sinema-TV bölümünün çektiği 'Bir Düğün Masalı' adlı filmde rol almıştır.

Başarılı oyuncu, 'Televizyon Çocuğu', 'Sıdıka', 'Baskül Ailesi', 'Dostlar Pasajı', 'Şafak Vakti' ve 'Reyting Hamdi' dizilerinde oynamıştır.

'Üçlü Oyun' filminden sonra Sezer, 'Vizontele' için kamera karşısına geçmiş, daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte rol almıştır.

Askerliğinin bitmesine 60 gün kala birliğinden izin alıp Boran Kaya'nın sunduğu "İner Misin Çıkar Mısın" adlı eğlence yarışmasına katılarak birinci olan Şafak Sezer; bundan sonra meşhur olmuştur.

Şafak Sezer, şimdiye kadar çevirdiği filmler ve diziler arasında en büyük ilgiyi "Kutsal Damacana" isimli filmle görmüş ve "2010 yılında "Kutsal Damacana 2" ile seyirci karşısına çıkmıştır.

Bugüne kadar oyuncu olarak 20 TV dizisi, 18 sinema filmine imza atan Şafak Sezer, hayatı boyunca hiç kitap okumadığını belirtmiştir.

2008'de kurduğu "Su Film AŞ" adlı şirketin sahibi olan Sezer, Esra Hanım ile evli olup iki kız çocuk babasıdır.

ŞAFAK SEZER NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Şafak Sezer 2012 yılında Alemin Kralı dizisinin setinde "gürültü yaptığı" gerekçesiyle bir kamera asistanına fiziksel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunmuş ve Aralık 2013'te 13 ay hapis cezası almıştır.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının ardından geri bırakılmasına karar vermiştir.