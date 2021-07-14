Şafak Vakti filmi Elif kimdir? Aslıhan Karalar'ın biyografisi

"15/07 Şafak Vakti" filminde canlandırdığı Elif karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Karalar hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki Şafak Vakti filminin Elif'i Aslıhan Karalar kimdir?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı kanlı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminde Elif karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yayınlanan tanıtımlar ve filmle ilgili yapılan röportajın ardından Aslıhan Karalar'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki Şafak Vakti filmi Elif kimdir? İşte Aslıhan Karalar'ın biyografisi...

ŞAFAK VAKTİ ELİF ROLÜ

Şafak Vakti projesinde yer aldığından dolayı kendini şanslı gördüğünü belirten Aslıhan Karalar, rolüyle ilgili şunları söyledi:

"Elif aile değerlerine önem veren, çalışkan ve dışa dönük başarılı bir avukattır. Cevdet'in (Erkan Petekkaya) kızı, Yusuf'un ablasıdır. Annesinin kaybının ardından hızla büyümek zorunda olan çocuk rolünü doğru bir şekilde üstlenmiştir."





ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Ortaokulda Fransızca öğrenmiş ve Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun olmuştur.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki King's College'da işletme okuyan Karalar, aynı zamanda 2017 Best Model of Turkey birincisi olmuştur. 1.78 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini ''Şahin Tepsesi'' adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşayan Aslıhan Karalar, ''Kuruluş Osman'' dizisinde Burçin karakterine hayat vermiştir.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER