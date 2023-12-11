Haberler



Medya



Safir'in Feraye'si Özge Yağız mini elbisesiyle mest etti! 'Bu güzellik şaka mı?'

Safir'in Feraye'si Özge Yağız mini elbisesiyle mest etti! 'Bu güzellik şaka mı?' Oyuncu Özge Yağız sosyal medya pozları ile gündeme geldi. 26 yaşındaki oyuncu bir davette verdiği pozlar ile beğeni topladı. İşte Özge Yağız'ın beğenilen davet tarzı...