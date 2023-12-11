Safir'in Feraye'si Özge Yağız mini elbisesiyle mest etti! 'Bu güzellik şaka mı?'

Ünlü oyuncu Özge Yağız geçtiğimiz günlerde düzenlenen Harper's Bazaar isimli ödül törenine katıldı.
Geceye kırmızı mini bir elbise giyerek katılan Özge Yağız verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Özge Yağız'ın bu pozları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yapan Özge Yağız ilk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşadı.
Özge Yağız daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırdı.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisinde Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız güzelliği ile dikkat çekiyor.
26 yaşındaki oyuncunun son olarak ödül törenindeki tarzı büyük beğeni topladı.
Instagram'da 4,1 milyon takipçisi bulunan Özge Yağız'ın her paylaşımı binlerce beğeni alıyor.
İşte Özge Yağız'ın davet tarzı...