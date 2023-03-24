Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk o partiden milletvekili aday adayı oldu! Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. İşte Faik Öztürk'ün aday adaylığı başvurusu yaptığı siyasi parti..

Magazin dünyasının en renkli çiftleri arasında yer alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti sık sık gündeme geliyorlar. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi öncesi aday adaylık süreci başladı. Milletvekili olmak isteyenler partilere aday adaylık için başvurularını yapıyorlar. Bazı ünlü isimlerde siyasete girmek için kolları sıvadı. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'te milletvekili aday adayı oldu. Renkli kişiliği ile tanınan Faik Öztürk 2018 yılında MHP'den aday adayı olmuş fakat seçilememişti. Faik Öztürk, 3 Nisan 1962 yılında Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Faik Öztürk 2023 seçimleri öncesi memleketi Elazığ'dan milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. İYİ Parti'den aday adayı oldu Medyatava'nın haberine göre Faik Öztürk memleketi Elazığ'dan milletvekili olabilmek için İYİ Parti'den aday adayı oldu.