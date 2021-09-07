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- Sağ gösterip sol vurdu! Nesrin Cavadzade yeni dizisiyle Yasak Elma'ya rakip oldu
Sağ gösterip sol vurdu! Nesrin Cavadzade yeni dizisiyle Yasak Elma'ya rakip oldu
Yasak Elma'dan ayrılığıyla ses getiren Nesrin Cavadzade'nin yeni adresi merak konusu olmuştu. ''Kaderimin Oyunu'' dizisiyle görüşen Nesrin Cavadzade'nin ''Üç Kuruş'' dizisiyle anlaştığı iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 10:10
- Güncelleme : 07.09.2021 - 10:25
Nesrin Cavadzade, başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV'nin entrika dolusu dizisi Yasak Elma'dan ayrılığıyla olay yaratmıştı.
Yeni adresi merak konusu olan Cavadzade'nin son günlerde yapımını NGM'nin üstlendiği ''Kaderimin Oyunu'' dizisiyle görüşme yaptığı iddia edilmişti.
Dizide çilekeş bir kadın olan Asiye'ye hayat vereceği öğrenilen Cavadzade, sağ gösterip sol vurdu.
ÜÇ KURUŞ'LA EL SIKIŞTI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son dakika hamlesiyle adres değiştiren Nesrin Cavadzade'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'la prensipte el sıkıştığı öne sürüldü.
İddialar doğru çıkarsa 39 yaşındaki ünlü oyuncu, pazartesi günleri eski dizisi Yasak Elma'ya rakip olacak.