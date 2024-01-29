"Sağdan sola donat" diyerek cin çıkaran Pelin Hürman'ın son hali Canlı yayında cin çıkarma seansı yapan ve Türkiye'nin gündemine yerleşen Pelin Hürman, son haliyle dikkat çekti. Hürman, "sağdan sola donat" sözleriyle gündem olmuştu.

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Beyaz TV'nin stüdyosunda çekilen 'Her Açıdan' programına katılan ve kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman, Türkiye'nin en çok konuştuğu isim oldu.

Türkiye gündeminden düşmeyen Hürman, cin çıkarma seansı ile herkesi hem güldürdü hem de şoke etti.

"Sağdan sola, üstten alta, önden arkaya donat" sözleriyle dillere dolanan isim, eleştirilerin ardından ekrandan uzaklaştı.

Pelin Hürman'ın değişimi

Uzun süredir görünmeyen Pelin Hürman'ın son hali şaşırttı.

Hürman'a sosyal medyada; 'Çok kilo almışsınız', 'Ne kadar değişmişsin' gibi yorumlar yapıldı.