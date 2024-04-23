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Sağdığı anne sütünü paylaştı, rengi şoke etti! "Çilekli akıyor"

Sağdığı anne sütünü paylaştı, rengi şoke etti! "Çilekli akıyor" TikTok'ta yaşadığı deneyimi paylaşan anne, "Kimse bana bebeğimi emzirirken sütümün çeşitli renklerde geleceğini söylemedi" diyerek paylaştı. Pek rastlanmayan bu durum, görenleri şoke edecek cinstendi.