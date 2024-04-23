ensonhaber.com
Yeni anne olan Jo Johnson Overby isimli bir kadın TikTok'te emzirme sürecine dair kendisini şaşırtan bir durumdan söz etti.
Sütünü sağdığı iki poşetin birbirinden farklı renklerde olmasına şaşıran Overby, bir eline normal renkli bir süt torbasını diğer eline ise pembe renkli bir süt torbasını aldı.
Overby, sütünün pembe gelmesinin nedenini takipçilerine sordu.
İşte sebebi
Pembe anne sütünü görenler şaştı kaldı.
İnternetten araştırma yapanlar ise telaşlı anneyi rahatlatacak yorumlarda bulundu.
Pembe anne sütünün .atlak/hasarlı göğüs uçlarından sütte kan, Serratia Marcescens bakterisi varlığı veya kırmızı yiyecek/içeceklerden kaynaklandığı öğrenildi.