Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Sağlık Oluversin Gari konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerini Birand Tunca, Aslıhan Malbora ve Tuğba Melis Türk'ün paylaştığı Sağlık Oluversin Gari filmi, TV'de ilk kez izleyicisiyle buluşuyor. İşte Sağlık Oluversin Gari konusu ve oyuncu kadrosu..

Yapımını Juli Sanat'ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar'ın kaleme aldığı ''Oluversin Gari'' film serisinden ''Sağlık Oluversin Gari" filmi, bu akşam saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

TV'de ilk kez yayınlanacak olan filmi FOX TV yayın akışında gören izleyiciler, Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularına yanıt arıyor.

Sosyal medyada da çok konuşulan film için ''Ege projelerini daha çok ekranda görmek istiyoruz, uzun zamandır bu kadar gülmemiştim, umarım tat bırakan işler arasında en kısa zamanda yer alır.'' yorumları yapılmıştı.

Peki Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? İşte Sağlık Oluversin Gari filmi hakkında tüm merak edilenler...

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Oluversin Gari filminin ardından bu sefer de serinin ikincisi olan Sağlık Oluversin Gari filmi TV'de ilk kez ekranlarda olacak. Seri filmin çekimleri, Muğla ilinin Milas ilçesinde gerçekleşiyor.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU

TV'de ilk kez yayınlanacak olan filmde; köyde yeni bir gün başlar. Dedikoducu Sıdıka ve kızı Ayşe devreye girerler. Derya'nın Güney'e olan kızgınlığı geçmez. Güney bu konuyla ilgili imam Suphi'ye danışır ve hoca onu Deniz'e yönlendirir. Deniz ve Güney iş birliği, Derya'yı biraz yumuşatacaktır.

Bu arada aşkından vazgeçmeyen Seda, karavan satın alıp köye yerleşir ve Derya ile ilgili bilgiler toplamaya başlar. Bu durum köyde komik olaylar yaşanmasına sebep olur. Derya'nın Deniz için uzun süredir takip ettiği doktor Güney'in yakın arkadaşıdır ve Türkiye'dedir. Geriye Deniz'i ameliyata ikna etmek kalır ve hastane süreci başlar.

O sırada Derya hakkında araştırma yapan Seda, muhtarlıkta Sadri'nin yokluğundan faydalanıp önemli bir dosya bulur. Dosyada Derya'nın Sadri'nin kızı olmadığı, evlatlık alındığı yazar. Seda hastaneye gelip Güney'e bu ailenin dolandırıcı olduğunu, Derya'nın Sadri'nin öz kızı olmadığını söyler, dosyayı gösterir ve hepsi şok olur…

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ OYUNCU KADROSU