Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin arasında küfürlü kavga: Sosyal medyada atıştılar... Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin, sosyal medya üzerinden sinkaflı küfürlerle kavga etti. 'Kıyaslama' kavgasına tutuşan ikilinin atışması sosyal medyada gündem oldu.

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Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin, sosyal medya üzerinden küfürlerle birbirine girdi.

Ünlü rapçi Fuat Ergin, konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen "Sana rapin 3 büyüklerden 1'i desem hadsizlik etmiş olur muyum? Bir anda '2 Pushta'yı söylemeye başlar mısın?" şeklindeki soruya, Ceza ve Sagopa Kajmer'i kastederek "Yok asla söylemeye başlamam ama yani onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak." cevabını verdi.

Rap dünyasını karıştıran kavga: Sosyal medyadan atıştılar

Fuat Ergin'in bu sözleri, kendisi gibi rapçi olan Sagopa Kajmer'i kızdırdı.

Sagopa Kajmer, Fuat Ergin'in sözlerine karşılık olarak sosyal medya hesabı üzerinden karşılık verdi.

"Ben ve Ceza ile kendini kıyaslama..."

Kajmer, "Ben ve Ceza ile kendini kıyaslama bu bir; Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu iki. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu da üç... Bir de şu şarkını dinle." dedi.

Müzik hırsızısın: Bildiğin her şeyi benden gördün

Fuat Ergin, Sagopa Kajmer'e sosyal medya hesabından sinkaflı küfürlerle cevap verdi.

Ergin, " S...k senin tarikat t...ı yalamış kariyerindir. Asıl sana söylenecek sözleri bana atıp g...ü kurtarmaya çalışma sözlük ve müzik hırsızı da sensin. Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nağmeleri de ben yaptım. Kötü kopya." ifadelerini kullandı.

"Sen önce bi ÖSS birincisi olduğunu ispat et ondan sonra raple ilgili dediklerine inansın millet"

Daha sonra bir mesaj daha paylaşan Fuat Ergin, "Sen önce bi ÖSS birincisi olduğunu ispat et ondan sonra raple ilgili dediklerine inansın millet. Kadın ve çocuk dövdüğünü de unutmadık. Senle kendini kıyaslayanı..." şeklinde bir paylaşım yaptı.