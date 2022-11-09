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    Sagopa Kajmer'e benzeyen adam sosyal medyayı salladı! 'Yok artık bu nasıl benzerlik'

    Bugün sosyal medyada Sagopa Kajmer'e benzeyen adam damgasını vurdu. Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'e benzerliğiyle dikkat çeken adam uzun süre konuşuldu..
    • 09.11.2022 - 17:01
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    Sagopa Kajmer'e benzeyen adam sosyal medyayı salladı! 'Yok artık bu nasıl benzerlik'

    Ünlü rapçi Sagopa Kajmer bugün sosyal medyada eğlenceli bir olay ile gündeme geldi. Ünlü rapçiye benzeyen bir adam sosyal medyada gündeme oturdu.

    Kullanıcılar Sagopa Kajmer'e benzeyen adamın fotoğrafını paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdiler. 2000'li yıllarda çıkardığı "Neyim Var ki", "Baytar" ve "Ateşten Gömlek" gibi parçalar ile ünlenen 44 yaşındaki Sagopa Kajmer günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.

    Sagopa Kajmer e benzeyen adam sosyal medyayı salladı! Yok artık bu nasıl benzerlik #1

    Türkiye'nin en sevilen ve tanınan rapçileri arasında yer alan Sagopa Kajmer bugüne birçok rap şarkı çıkararak hayranlarının beğenisini topladı.

    Sagopa Kajmer'e benzeyen adamı görenler "Bir insana kendisinden nasıl daha çok benzeyebilirsin ki?", "Bu zaten Sagopa değil mi?" ve "Bu kadar benzerlik olamaz" şeklinde yorumlar yaptılar.

    İşte Sagopa Kajmer'e olan benzerliği ile dikkat çeken o adam..

    Sagopa Kajmer e benzeyen adam sosyal medyayı salladı! Yok artık bu nasıl benzerlik #2


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