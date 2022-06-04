Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7 setinden paylaştı

Recep İvedik 7 için hazırlıklara başlayan Şahan Gökbakar, setten ilk kareyi sevenleriyle paylaştı.

Komedyen Şahan Gökbakar'ın hem senaryosunu yazdığı hem de oynadığı "Recep İvedik", 7.kez vizyonda olacak.

2008 yılında vizyona giriş yapan "Recep İvedik", büyük gişe başarılarıyla devam eden serinin son filmi "Recep İvedik 6", 2019 yılının sonbaharında vizyona girmişti.

İzleyiciler, Recep İvedik'in devamı gelecek mi merak ediyordu.

Şahan Gökbakar, izleyicilerine müjdeli haberi verdi.

Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte "Recep Emmi"

Instagram'da 4,1 milyon takipçisi ünlü komedyen Recep İvedik 7 setinden ilk kareyi paylaştı.

Ünlü komedyen, paylaşımını "Recep emmi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.