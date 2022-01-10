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    Şahan Gökbakar'dan faiz paylaşımı

    Şahan Gökbakar'dan faiz paylaşımı

    Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ekonomiye ilişkin yaptığı paylaşımda "Faizlerin yüzde 14'e indiği falan yok" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 23:57
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 00:10
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    Türkiye, ekonomide yeni bir döneme girdi.

    Kurdaki yükselişin ardından ekonomide yeni önlem paketi açıklanmış, dövize endeksli TL mevduat sistemiyle doların hızla düşmesi sağlanmıştı.

    Merkez Bankası da faiz konusunda kararlı bir duruş sergileyerek oranı yüzde 14'e indirmişti.

    Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

    "FAİZLERİN YÜZDE 14'E İNDİĞİ FALAN YOK"

    Faizlerin inmediğini savunan Gökbakar, paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Faizlerin yüzde 14'e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün yüzde 19 ve yüzde 19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalı da ise yüzde 17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor heralde?! Bankalar bildiğini okuyor gibi. Bu niye böyle sizce değerli ekonomistler?"

    Şahan Gökbakar dan faiz paylaşımı #1

    Şahan Gökbakar dan faiz paylaşımı #2


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