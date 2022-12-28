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    Şahan Gökbakar'dan komedi dizisi hazırlığı! 'Erdal ile Ece' geliyor...

    Recep İvedik 7 ile rekorlar kıran Şahan Gökbakar'ın Disney Plus başarısı dikkat çekti. Gökbakar, hemen ardından komedi dizisi için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 13:14
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    Şahan Gökbakar'dan komedi dizisi hazırlığı! 'Erdal ile Ece' geliyor...

    Recep İvedik serisine bir yenisini ekleyen Şahan Gökbakar, Disney Plus'a 1 milyon abone kazandırdı.

    Recep İvedik 7'yi yayınlayan Gökbakar, bu sefer de dizi için hazırlıklara başladı.

    Şahan Gökbakar’ın başrolünü Ezgi Mola ile paylaştığı Celal ile Ceren isimli komedi filminin benzer bir dizisini çekeceği öğrenildi.

    Erdal ile Ece geliyor

    tv100’de yer alan habere göre;  Şahan Gökbakar'ın yeni komedi dizisinin adı Erdal ile Ece oldu.

    Kadın ile erkek ilişkisi üzerine esprili hikayelerin yer alacağı yeni dijital dizinin ilişkilere farklı bir bakış getirmesi bekleniyor.

    Şahan Gökbakar dan komedi dizisi hazırlığı! Erdal ile Ece geliyor... #1


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