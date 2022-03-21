Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 müjdesi

Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sevenleriyle paylaştı...

Son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar yeni filmini müjdeledi.

"RECEP İVEDİK 7 GELİYOR"

Ünlü komedyen Twitter ve Istagram hesaplarından yaptığı paylaşımlarla komedi filmi Recep İvedik serisinin 7'nci filminin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu.

Gökbakar, tüm zamanların en çok izlenen Türk komedi filmleri arasına 2 filmi birden giren serinin yeni filminin duyurusu için hazırladığı videoyu "Geliyor Gelmekte Olan... Recep is coming" notuyla paylaştı.

Şahan hayranlarına müjdeledi: Recep İvedik 7 geliyor VİDEO

FİLMİ YAZMAYA BAŞLADIM

Takipçilerinin alışık olduğu bir tarzda video hazırlayan ünlü komedyen, kendisini tanıttıktan sonra, "Film yazıyorum. Belki de herkesin beklediği o filmi... Belki de olabilir mi?" diye konuştu.

Gökbakar'ın 2008 yılında vizyona giren ilk Recep İvedik filmi ile başlayan seride son film 2019' da vizyona girmişti.