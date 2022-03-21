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- Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 müjdesi
Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 7 müjdesi
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 14:03
- Güncelleme : 21.03.2022 - 15:54
Son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar yeni filmini müjdeledi.
"RECEP İVEDİK 7 GELİYOR"
Ünlü komedyen Twitter ve Istagram hesaplarından yaptığı paylaşımlarla komedi filmi Recep İvedik serisinin 7'nci filminin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu.
Gökbakar, tüm zamanların en çok izlenen Türk komedi filmleri arasına 2 filmi birden giren serinin yeni filminin duyurusu için hazırladığı videoyu "Geliyor Gelmekte Olan... Recep is coming" notuyla paylaştı.
Şahan hayranlarına müjdeledi: Recep İvedik 7 geliyor VİDEO
FİLMİ YAZMAYA BAŞLADIM
Takipçilerinin alışık olduğu bir tarzda video hazırlayan ünlü komedyen, kendisini tanıttıktan sonra, "Film yazıyorum. Belki de herkesin beklediği o filmi... Belki de olabilir mi?" diye konuştu.
Gökbakar'ın 2008 yılında vizyona giren ilk Recep İvedik filmi ile başlayan seride son film 2019' da vizyona girmişti.