Petrol
79.27
-0.10%
Euro
19.5663
0.28%
Dolar
18.639
0.02%
Altın
1.063
0.18%
Borsa
4995
-0.10%
Bitcoin
317.879
-0.90%
BTXN Coin
5.14
-1.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Şahan Gökbakar'dan şaşırtan Recep İvedik açıklaması! "Başka birine devredebilirim"

    Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sevilen Recep İvedik karakteri hakkında yaptığı açıklama ile sosyal medyada gündeme geldi. İşte Şahan Gökbakar'ın o açıklaması..
    • 07.12.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 13:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şahan Gökbakar'dan şaşırtan Recep İvedik açıklaması! 'Başka birine devredebilirim'

    Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, TV100 ekranlarında yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

    Şahan Gökbakar yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündeme gelirken Recep İvedik karakteri ile ilgili yaptığı bir açıklama uzun süre konuşuldu.

    Ünlü komedyen kendisine sorulan "Recep İvedik neden eleştiriliyor?" sorusuna cevap verdi. Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

    "Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün. Demek ki var bir hikmeti. Birileri izliyor. Tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu. Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya zor yani. Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün. Demek ki var bir hikmeti. Gaz çıkartıyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikâye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek, seni sürüklediği hikayeyi üretmek"

    Şahan Gökbakar dan şaşırtan Recep İvedik açıklaması! 'Başka birine devredebilirim' #1

    Recep İvedik'i başka bir oyuncuya verebilirim

    Şahan Gökbakar, Recep İvedik karakterini başka bir oyuncuya verebileceğini söyledi.

    Ünlü komedyen yaptığı açıklamada "Recep İvedik'i başka birine devredebilirim. Aklımda bir isim var çok başarılı oynayabilir. Seriyi ne zaman tamamlarız ona net bir rakam veremem ama 15 diyeyim" dedi.

    Şahan Gökbakar aklında olan ismi henüz açıklamadı. Serinin 7. filmi Recep İvedik 7 yakında Disney Plus platformunda yayınlanacak.


    Rusya: Ukrayna, kasımda 8 binden fazla asker kaybetti
    Dünya

    Rusya: Ukrayna, kasımda 8 binden fazla asker kaybetti

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    2023 DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS başvuru tarihleri belli oldu mu?
    Eğitim

    2023 DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS başvuru tarihleri belli oldu mu?

    Görüş Bildir