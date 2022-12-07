Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sevilen Recep İvedik karakteri hakkında yaptığı açıklama ile sosyal medyada gündeme geldi. İşte Şahan Gökbakar'ın o açıklaması..

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, TV100 ekranlarında yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Şahan Gökbakar yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündeme gelirken Recep İvedik karakteri ile ilgili yaptığı bir açıklama uzun süre konuşuldu.

Ünlü komedyen kendisine sorulan "Recep İvedik neden eleştiriliyor?" sorusuna cevap verdi. Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün. Demek ki var bir hikmeti. Birileri izliyor. Tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu. Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya zor yani. Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün. Demek ki var bir hikmeti. Gaz çıkartıyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikâye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek, seni sürüklediği hikayeyi üretmek"

Recep İvedik'i başka bir oyuncuya verebilirim

Şahan Gökbakar, Recep İvedik karakterini başka bir oyuncuya verebileceğini söyledi.

Ünlü komedyen yaptığı açıklamada "Recep İvedik'i başka birine devredebilirim. Aklımda bir isim var çok başarılı oynayabilir. Seriyi ne zaman tamamlarız ona net bir rakam veremem ama 15 diyeyim" dedi.

Şahan Gökbakar aklında olan ismi henüz açıklamadı. Serinin 7. filmi Recep İvedik 7 yakında Disney Plus platformunda yayınlanacak.