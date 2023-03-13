Şahan Gökbakar'ın biricik eşi Selin Gökbakar güzelliğiyle dumur etti! "Kim der 2 çocuk annesi" Recep İvedik karakteriyle başarılara imza atan Şahan Gökbakar'ın özel hayatı da merak konusu. Evli ve 2 çocuk babası olan Şahan Gökbakar, 2017'den beri Selin Ortaçlı ile mutlu bir evlilik sürüyor. Selin Ortaç Gökbakar'ı görenler, hem güzelliği hem de eşine benzerliği karşısında şaşıp kalıyor.

Komedyen ve senarist Şahan Gökbakar, şimdilerde sosyal medyadaki açıklamaları ve paylaşımları ile dikkat çekiyor. Twitter'da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan sanatçı, filmleri bir yana siyasi bir kimliğe de büründü. Milyonların "Recep İvedik" olarak tanıdığı Şahan Gökbakar, işinin haricinde kamera önünde yaşamayı sevmeyen isimlerden Özel hayatı merak konusu olan ünlü komedyen, aslında evli ve 2 çocuk babası. Hakkında araştırma yapanlar, "Şahan Gökbakar evli mi, kiminle", "Şahan Gökbahar eşi kimdir", "Selin Gökbakar kimdir" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Şahan Gökbakar'ın güzeller güzeli ve 2 çocuğunun annesi eşi... Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar 41 yaşındaki Şahan Gökbakar, 2017 yılında Selin Ortaçlı ile Prag'da hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerini Deniz Efe adında bir oğlu, Ela isminde bir kızı ile taçlandıran çift, kameralardan uzakta yaşıyor. Şahan Gökbakar'ın kraliçem diye hitap ettiği karısı Selin Ortaçlı Gökbakar, aslında tasarımcı ancak zamanında modellik de yaptığı biliniyor. Fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Selin Gökbakar, şimdilerde Instagram'da yemek tarifleri veriyor. Şahan Gökbakar ile Selin Gökbakar'ın karelerini görenler ise benzerlikleri karşısına şaşkınlığa uğruyor. İşte Gökbakar çiftinden kareler...