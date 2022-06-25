Şahan Gökbakar'ın eşini gören 'kardeşin mi' diyor! Benzerlikleri inanılmaz...

Recep İvedik serisi ile milyonların gönlünde taht kuran Şahan Gökbakar, evli ve 2 çocuk babası. Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar'ı görenler ise benzerlikleri karşısında şoke oluyor.

Komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisiyle sinema sektörüne adeta damga vurdu.

Film karakteriyle bütünleşen Şahan Gökbakar, sektöre ilk adımını "Zıbın" adlı programla hazırladı.

Ardından TRT 1'de pazar günleri canlı yayınlanan "7. Gün" programında sunuculuk yapan Gökbakar, aynı yoldan devam ederek "Dikkat Şahan Çıkabilir" isminde bir antimedya-skeç şov hazırladı.

Özellikle yaptığı Recep İvedik, Bülent Binbaş ve Küçük Oskar tiplemeleriyle ilgi çekti. Recep İvedik filmi Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri oldu.

Milyonların "Recep İvedik" olarak tanıdığı Şahan Gökbakar, sosyal medyada da oldukça aktif. Özel hayatı merak konusu olan ünlü komedyen, evli ve 2 çocuk babası.

Şahan Gökbakar'ın biricik eşi

41 yaşındaki Şahan Gökbakar, 2017 yılında Selin Ortaçlı ile Prag'da hayatını birleştirdi.

Mutlu evliliklerini iki tane de çocukla Deniz Efe adında bir oğlu, Ela isminde bir kızı ile taçlandıran çift, kameralardan uzakta yaşıyor.

Şahan Gökbakar'ın kraliçem diye hitap ettiği karısı Selin Ortaçlı Gökbakar, aslında tasarımcı ancak zamanında modellik de yaptığı biliniyor.

Fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Selin Gökbakar, şimdilerde Instagram'da yemek tarifleri veriyor.

Şahan Gökbakar ile Selin Gökbakar'ın karelerini görenler ise benzerlikleri karşısına şaşkınlığa uğruyor.

İşte Gökbahar çiftinden kareler...