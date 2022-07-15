"Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" adlı programda Şahan Gökbakar'ın yıllar önce ekrana gelen komedi programı "Dikkat Şahan Çıkabilir"deki "Nevriye Budak" karakteri gerçek oldu.

Bir dönem Fulya ile Umudun Olsun programında da yer alan psikolog Esra Ezmeci, FOX TV’de "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programıyla ekranlara geldi.

Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye başladı.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Ezmeci, takipçilerinin sorularına verdiği cevaplar gündemde.

Ezmeci, son olarak sunuculuğunu yaptığı programla gündem oldu.

Recep İvedik serisi sinemaya uyarlanmadan önce "Dikkat Şahan Çıkabilir" adlı komedi programıyla ekrana gelen Şahan Gökbakar'ın 'Dişi Yakarış' skecindeki 'Nevriye Budak'ın tiplemesinin adeta gerçeği "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programına konuk oldu.

Programda kendisini eleştirenlere bağırarak kızan İbadet Hanım, sosyal medyada 'Dişi Yakarış' benzetmesiyle gündem yarattı.

Şahan Gökbakar'ın tiplemesi 'Dişi Yakarış' gerçek oldu