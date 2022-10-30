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    Şahan Gökbakar'ın TOGG sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Gurur duyuyorum..'

    Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, Cumhuriyetin 99. yılının kutlandığı gün banttan indi. Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan GÖkbakar'ın TOGG paylaşımı dikkat çekti..
    • 30.10.2022 - 10:38
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    Şahan Gökbakar'ın TOGG sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Gurur duyuyorum..'

    Yerli otomobil TOGG'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

    Dünyada geniş yankı bulan açılış sonrası sosyal medya adeta sallandı. Bu gurur gününde ünlülerin TOGG hakkındaki düşünceleri merak uyandırdı.

    Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın bir takipçisinin sorduğu soruya verdiğ TOGG yanıtı gündem oldu.

    Şahan Gökbakar "TOGG için ne düşünüyorsun abim" sorusu soran bir takipçisine "Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi. Satışa başlansın, kullanayım, sürüş deneyimini de yazarım isteyen olursa" yanıtını verdi.

    Şahan Gökbakar ın TOGG sorusuna verdiği cevap gündem oldu! Gurur duyuyorum.. #1

    Ünlü komedyenin bu cevabı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.


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