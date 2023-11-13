Şahane Hayatım 3. bölüm 2. fragmanı: Yasak Elma'nın yılan Şahika'sı ortalığı kasıp kavuracak! Şahane Hayatım dizisi, yeni bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Şebnem ve Melisa'nın kapışması, izleyenleri iki tarafa bölecek.

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ensonhaber.com

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme, başrollerini Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk'un canlandırdığı Şahane Hayatım, iyi bir başlangıç yaptı.

Herkesi heyecanlandıran dizi, yeni fragmanını da kısa süre içerisinde görücüye çıkardı.

Yayınlanan fragmanda Nesrin Cavadzade'nin Şahika karakterine yeniden büründüğü görüldü.

Şebnem ve Melisa restleşmesi!

Şebnem'in rakibi Melisa, hazırlanıp harekete geçti. Mesut'un Şebnem'i köşeye sıkıştırması artarken, Melisa ise avının peşinbe düştü.

Onur'u elde etmek için Aysel ile iş birliği yapan Melisa'nın hamleleri merak edilirken, Şebnem ise her şeyi öğrendi.