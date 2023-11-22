Şahane Hayatım'ın Şebnem'i bornoz giydi, bacak bacak üstüne attı! "Vallahi mest olduk" Performansıyla beğeni toplayan Hilal Altınbilek'in cesur pozları sosyal medyaya damga vurdu.

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2011 yılında "Derin Sular" dizisiyle ekranlarda görünen Hilal Altınbilek, adından Karagül dizisindeki "Özlem" karakteriyle söz ettirdi.

Bir Zamanlar Çukurova'da "Züleyha" karakteri ile ününe ün katan Altınbilek, hem sektörün hem magazinin dikkatini çekti.

Kerem Alışık ve ardından Metin Hara ile anılan Hilal Altınbilek, şimdilerde Mehmet Can Uzun ile birliktelik yaşıyor.

Bornozlu Hilal

Şahane Hayatım dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu, performansı bir yana güzelliğiyle mest ediyor.

Hilal Altınbilek'in Instagram hesabına çevrilen gözler, bakakaldı.

Altınbilek'in bornozla verdiği pozlar, takipçilerinden tam not aldı.

İşte o kareler...