Şahane Pazar ekibi 21 yıl sonra bir arada! Zamanı durduran kolaj..."Sadece saçlar değişmiş" Bir döneme damga vuran Şahane Pazar'ın sunucuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler ve hosteleri İpek Tanrıyar, 21 yıl sonra aynı pozu verdi. Sevilen üçlünün yıllara meydan okuduğu görüldü.

Pazar akşamlarını iple çektiren yarışma programı Şahane Pazar, yayınlandığı dönem büyük bir ilgiyle izlendi.

Şahane Pazar'ın sunucuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerdi. Renkli karakterleri ile uzun yıllar ekranlarda olan iki kardeş, komik yarışmalar ve skeçlerle herkesi güldürürdü.

Yarışmanın hostesliğini ise oyuncu ve şarkıcı İpek Tanrıyar yaptı.

Yaklaşık 15 yıl süren Şahane Pazar'ın finali üstünden yıllar geçse de, hafızalardaki yerini koruyor.

Yıllara meydan okuyan kolaj

Babaları Nejat Uygur'un izinden giden Behzat Uygur ile Süheyl Uygur tiyatrolarını ziyarete gelen eski program hostesleri İpek Tanrıyar ile 21 yıl önceki pozlarını yeniden verdi.

42 İpek Tanrıyar, öncesi-sonrası karelerine "Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi" notunu düştü.

Takipçileri ise "Zaman durmuş", "Değişen sadece saç rengi olmuş" "Hala aynı güzellik" yorumları yağdı.

İşte nostaljik Şahane Pazar paylaşımı...