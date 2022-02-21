Şahika Ercümen kimdir, kaç yaşında? Burak Deniz'in rekortmen aşkı...

Serbest dalış sporunda dünya rekorları kıran Türk sporcu Şahika Ercümen, Burak Deniz ile birlikteliği ile gündemde. Peki Şahika Ercümen kimdir, kaç yaşında, rekorları neler? İşte ayrıntılar...

Eski Survivor yarışmacısı ve dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile birlikte doğum gününü kutlayan Burak Deniz ikilisi, el ele mekandan çıkış yaptı.

Burak Deniz ve Ercümen'in mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşaması iddiaları güçlendirdi.

Şahika Ercümen Survivor yarışmasından ziyade, kırdığı dünya rekorlarıyla başarılı sporcularımızdan birisi.

Burak Deniz hayranları da sevgili olduğu öne sürülen Şahika Ercümen hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

Şahika Ercümen kimdir, kaç yaşında, rekorları nelerdir merak ediliyor. İşte serbest dalışçı Şahika Ercümen hakkında bilgiler...

ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2021 itibariyle 37 yaşındaki Ercümen, 16 Ocak 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde tamamladı. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi'nde yaptı.

Sualtı sporlarına scuba dalış ve sualtı ragbisi yaparak başladı. 2001 yılından itibaren milli takımda yer almaktadır.

Sualtı hokeyi, sualtı rugbysi, sualtı navigasyonu ve serbest dalış milli takımıyla Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'na katıldı.

TÜRKİYE REKORLARI

2006 yılında ilk defa katıldığı İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'den en iyi dereceyi elde ederek Türkiye rekoru kırdı.

26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.

2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti.

PEŞ PEŞE DÜNYA REKORLARI

2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu. 2011 yılında serbest dalış 110 metrede, buz altı yatay dalışı yaparak dünya rekoru kırdı.

Şahika Ercümen, buzun altından 70 metre olan kadınlar rekorunu ve 108 metre olan erkekler rekorunu kırarak en uzun mesafeyi gitti, Guinness rekorlar kitabına girdi. Serbest dalış 70 ve 60 metre sabit ağırlık branşlarında da 2011 yılında iki dünya rekoruna sahip oldu.

ANTARKTİKA ZAFERİ

28 Ekim 2019 tarihinde Mersin'e bağlı Aydıncık ilçesinde bulunan Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Ayrıca 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi kapsamında yaptığı dalışla, Antartika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.