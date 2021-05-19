Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları..

Orijinal adı Baywatch olan Sahil Güvenlik filmi, bu akşam Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? İşte Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Sahil Güvenlik filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Seth Gordon'un oturduğu, senaryosunu Damian Shannon ve Mark Swift'in kaleme aldığı komedi ve aksiyon türündeki Sahil Güvenlik filmi, 2 Haziran 2017 tarihinde vizyona girdi.

İzleyiciler, bu akşam ekranlara gelecek olan Sahil Güvenlik filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki, Sahil Güvenlik filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mitch Buchannon kendini işine adamış, cesur ve sorumluluk sahibi bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak onun için her şeyden önce gelmektedir ve Emerald körfezinde bir yerel kahramana dönüşmüştür. Onunla birlikte çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur ve ekip görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmektedir.

Ancak günün birinde aralarına yeni bir ekip üyesi daha katılır. Bu küstah yeni cankurtaran Mitch'in sinirlerini bir hayli zorlar. Ancak koyu tehdit eden bir suç planı su yüzüne çıkınca ikili, aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp birlikte olmak zorunda kalır.

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?