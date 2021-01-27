Şahin Irmak kimdir? Şahin Irmak kaç yaşında, nereli? Şahin Irmak hangi suçtan yargılandı?

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile yıldızı parlayan Şahin Irmak bu akşam Düğüm Salonu filmiyle ekranlara geldi. komedi dizi ve filmleri ile tanınan Şahin Irmak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın hıyarlı babası Şahin Irmak hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen oyuncu, Düğüm Salonu filmiyle beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında seyirciyle buluştu.

Şahin Irmak kimdir? Şahin Irmak kaç yaşında, hangi suçtan yargılandı? gibi sorular izleyenlerin araştırdığı konular arasına girdi.

Peki Şahin Irmak kimdir? İşte Şahin Irmak hakkında bilgiler..

ŞAHİN IRMAK KİMDİR?

Şahin Irmak, 29 Eylül 1981 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Aslen Ardahan-Çıldırlıdır. Liseden sonra eğitimine devam etmedi.

Tomris Giritlioğlu’nun yapımcılığında 2007 yılında “Kara Yılan” dizisinde Şahin Irmak "Şiro" karakterini canlandırırken, Bülent İnal , Begüm Birgören, Engin Akyürek , Polat Bilgin , Serap Aksoy , İlker Aksum , Avni Yalçın, Binnur Kaya, Erkan Bektaş diğer rollerde oynadı.

2010 yılında senaryo ekibinde de olan Şahin Irmak, “Çok Filim Hareketler Bunlar” adlı sinema filminde Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, Eser Yenenler, Metin Yıldız, İbrahim Büyükak, Bülent Emrah Parlak, Pelin Öztekin, Metin Keçeci, Murat Eken gibi oyuncularla birlikte oynadı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Sultan adlı dizide başrol oynadı.

Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi isimli programda rol almış, ancak program 5. bölümden sonra yayından kaldırılmıştır. 18 Ocak 2016 tarihinden itibaren benzer formattaki Geldim Gördüm Güldüm (3G Show) ile Show TV'de yer almıştır.

Şahin Irmak, 2 yıldır birlikte oldukları Asena Tuğal ile Mart 2015 yılında nişanlandı.

ŞAHİN IRMAK HANGİ SUÇTAN YARGILANDI?

40 yaşındaki Irmak, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tarafından "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan ise beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.