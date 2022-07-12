Şahin Irmak'ın biricik eşi tanıdık çıktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor...

Şimdilerde Demet Akbağ ile Güldürme Beni programında sunuculuk yapan Şahin Irmak'ın kendisi gibi ünlü eşini gören, beğenmeden geçemedi.

Yaz sezonu boyunca ekranlarda olacak olan Demet Akbağ ile Güldürme Beni programının sunucusu Şahin Irmak, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hafızalara kazınan isimlerden biri de ünlü oyuncu Şahin Irmak olmuştu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ardından birçok projede rol alan Şahin Irmak, 2018 yılında meslektaşı Asena Tuğal ile dünya evine girmişti.

Şahin Irmak-Asena Tuğal aşkı

Şahin Irmak'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Asena Tuğal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 195 bin takipçisi bulunan Tuğal, yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

2006 Miss Turkey'de dördüncü güzel seçilen Tuğal'ın son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Son olarak Masumiyet dizisinde yer alan Asena Tuğal, 2010 yılında Ömre Bedel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Kertenkele, Filinta, Aldırma Gönül, Tozlu Yollar, Öğretmen Kemal, Afilli Aşk gibi dizilerde rol almıştır.