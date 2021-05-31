Şahin Özlem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Şahin Özlem hakkında bilgiler..

Hakan Altun tarafından keşfedilen Şahin Özlem, Kanal D'de yayımlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Peki hayatına dair bilgiler merak konusu olan Şahin Özlem kimdir?

Şahin Özlem; Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor.

Şarkıcı Oğuzhan Koç’un ''Bulutlara Esir Olduk'' şarkısını seslendiren Şahin Özlem'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

Seyirciler, "Şarkılar Bizi Söyler konuğu Şahin Özlem kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaya başladı.

Peki Şahin Özlem kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Şahin Özlem hakkında bilgiler...

ŞAHİN ÖZLEM KİMDİR?

Bir belediyeside temizlik işçiliği yapan Şahin Özlem, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı şarkılarıyla prodüktör Aydın Kara’ya ulaşmayı başardı.

Müzik eğitimi olmamasına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Şahin Özlem, Hakan Altun’un desteğiyle Hak Yapım ailesine girdi.

Ortağı Aydın Kara ile birlikte Özlem’e destek olan şarkıcı, kendi yapım şirketinden Özlem’e single hazırladı. Şahin Özlem, şarkıcı Oğuzhan Koç’un ''Bulutlara Esir Olduk'' şarkısını seslendirdi. Özlem'in ilk klip çalışması, bugün birçok mecrada yayımlanmaya başladı.

Şahin Özlem'in klibini Instagram hesabından yayımlayan Hakan Altun,"Biz senin sesini, samimiyetini, yüreğini ve efendiliğini çok sevdik. Yolun açık olsun her daim. Allah utandırmasın benim güzel kardeşim." notunu düşmüştü.