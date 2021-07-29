Şahmeran dizisi bomba gibi geliyor! Serenay Sarıkaya'nın partneri belli oldu! İşte o isim..

Şahmeran dizisi bomba gibi geliyor! Serenay Sarıkaya'nın partneri belli oldu! İşte o isim..

Dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan ''Şahmeran'' dizisinde başrolü canlandıracak Serenay Sarıkaya'nın partnerinin belli olduğu iddia edildi. İşte güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak o isim...

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Maraşlı'da Celal karakterine hayat veren oyuncu Burak Deniz, başarılı bir sezonun ardından yeni proje teklifleri almaya başladı.

Başarılı oyuncu, Maraşlı dizisi final yapar yapmaz Ferzan Özpetek'in Disney Plus için çektiği ''Cahil Periler'' dizisinden gelen teklifi değerlendirdi.

Çekimler için Roma'ya uçan Burak Deniz, ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek ile buluştu. 8 bölümlük ''Cahil Periler'' dijital projesi için sete çıkan oyuncu, yeni imajıyla da hayranlarından büyük destek gördü.

ŞAHMERAN'DA SERENAY SARIKAYA İLE PARTNER OLACAK

Sosyal medya hesabından diziyle ilgili paylaşımlar yaparak ilgiyi artıran Burak Deniz'in 'yeni bir dijital dizi ile ilgilendiği ortaya çıktı.

TV100'de yer alan habere göre ünlü oyuncunun, ''Şahmeran'' adlı Netflix dizisinde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın partneri olacağı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya için uzun süre senaryo aranmış ve sonunda Pınar Bulut'un Tim&B'nin masasında olan ''Şahmeran'' adlı fantastik dizide karar kılınmıştı. Yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturacağı dizi için hazırlıklar devam ediyor.

PROJEYE SICAK BAKIYOR

Çekimlerin Adana'da yapılacağı dizide Serenay Sarıkaya'nın partneri için son olarak Burak Deniz'le görüşüldüğü iddiası, gündeme bomba gibi düştü.

Deniz'in, Şahmeran projesinden gelen teklife henüz imza atmadığı ancak projeye sıcak baktığı söyleniyor.

Sürpriz bir gelişme olmazsa Burak Deniz, Serenay Sarıkaya'yla 8 bölümlük ilk sezonu eylül ayında başlayacak olan dijital dizide başrolü paylaşacak. Şu günlerde Deniz'in annesine hayat verecek karakter için cast çalışması yapılıyor.