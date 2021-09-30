Euro
10.3096
-0.45%
Dolar
8.883
-0.38%
Altın
496.86
0.41%
Borsa
1.399
0.52%
Bitcoin
385.425
3.32%
EXEN Coin
19.85
-1.24%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Şahmeran sete çıktı, ilk kareler geldi! Serenay ve Burak çok yakıştı...

    Serenay ve Burak Deniz'in başrolü paylaşacağı Şahmeran için hazırlıklar devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkati çeken diziden ilk kare gelirken, çekimler ise başladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 15:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şahmeran sete çıktı, ilk kareler geldi! Serenay ve Burak çok yakıştı...

    Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu Şahmeran dizisi, yeni sezonun iddialı yapımlarından birisi olacak.

    Başrolünü Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın paylaşacağı dizinin çekimleri ise Adana, Tarsus ve Datça'da yapılacak.

    8 bölümlük yayınlanacak olan dizi, 2022 yılında dijital platform Netflix'te şifreli olarak izlenebilecek.

    Dizinin ilk çekimleri Adana'da başlarken, setten herkesi heyecanlandıracak ilk kare geldi.

    SETTEN İLK KARE

    Şahmeran dizisinin çekimleri başlarken, setten ilk fotoğraf servis edildi. Tim&B imzalı dizinin kadrosunda;Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nilay Erdönmez gibi isimler yer alıyor.

    Serenay Sarıkaya diziye katıldığını, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan... Sssssshhhh..." sözleri ile duyurmuştu.

    Şahmeran sete çıktı, ilk kareler geldi! Serenay ve Burak çok yakıştı... #1

    Şahmeran sete çıktı, ilk kareler geldi! Serenay ve Burak çok yakıştı... #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir