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- Şahmeran sete çıktı, ilk kareler geldi! Serenay ve Burak çok yakıştı...
Şahmeran sete çıktı, ilk kareler geldi! Serenay ve Burak çok yakıştı...
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 15:53
- Güncelleme : 30.09.2021 - 15:55
Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu Şahmeran dizisi, yeni sezonun iddialı yapımlarından birisi olacak.
Başrolünü Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın paylaşacağı dizinin çekimleri ise Adana, Tarsus ve Datça'da yapılacak.
8 bölümlük yayınlanacak olan dizi, 2022 yılında dijital platform Netflix'te şifreli olarak izlenebilecek.
Dizinin ilk çekimleri Adana'da başlarken, setten herkesi heyecanlandıracak ilk kare geldi.
SETTEN İLK KARE
Şahmeran dizisinin çekimleri başlarken, setten ilk fotoğraf servis edildi. Tim&B imzalı dizinin kadrosunda;Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nilay Erdönmez gibi isimler yer alıyor.
Serenay Sarıkaya diziye katıldığını, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan... Sssssshhhh..." sözleri ile duyurmuştu.