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Şahmeran sete çıktı, ilk kareler geldi! Serenay ve Burak çok yakıştı...

Şahmeran sete çıktı, ilk kareler geldi! Serenay ve Burak çok yakıştı...

Serenay ve Burak Deniz'in başrolü paylaşacağı Şahmeran için hazırlıklar devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkati çeken diziden ilk kare gelirken, çekimler ise başladı.