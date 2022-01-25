Sahne kıyafetleri ile olay olan Gülşen'in eski hallerine bakalım mı? Değişimin böylesi!

Sahne kıyafetleri ile olay olan Gülşen'in eski hallerine bakalım mı? Değişimin böylesi!

Son zamanlarda sahnede giydiği kıyafetlerle gündem olan Gülşen'in eski hali hayranlarını bir hayli şaşırttı. Yıllar içinde değişime uğrayan Gülşen, şimdilerde fırtına gibi esiyor.

Yaptığı şarkılarla herkesin adından söz ettiği Gülşen, şu sıralar sahne kıyafetleriyle gündeme geliyor.

Cesur sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çeken Gülşen, bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sanat camiası ve bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gülşen'in kıyafetlerini beğenerek, savunmaya geçti.

Uzun bir süre sessiz kalan sanatçı, eleştirilere cevap verdi ve sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamalar, kıyafetleri, evliliği derken... Gülşen'in yıllar önceki halleri yeniden akıllara geldi.

Yıllar içinde bir hayli değiştiği görülen ve Azur'la birlikte anneliği tadan Gülşen, değişmesine rağmen beğenildi.

GÜLŞEN'İN ESKİ HALİ

Yıllar içinde değişen Gülşen, şimdilerde cesur kıyafet seçimi ve fiziği ile gündemde. Birbirinden popüler şarkılara imza atan Gülşen, neredeyse her yıl farklı bir tarza büründü.

Bir dönem siyah saçlar, bir dönem sarı saçlar, bir dönem ise kısa saçlar kullanan Gülşen, ufak tefek estetikler yaptırmayı ihmal etmedi.

HER HALİ OLAY!

Gülşen'in her hali olay desek yalan olmaz. Dönem dönem tarzını değştiren şarkıcı, gündemden düşmüyor.

Gülşen'i seven sadık dinleyicileri ise her halini beğeniyor. Şarkıları ve sesi ile kulaklarım pasını silen Gülşen, değişimi ile eleştirilen değil beğenilen isimlerden.