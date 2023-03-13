Sahne pozlarıyla büyüledi! Simge Sağın'ın pozları instagramı salladı: "Şimdi Icardi düşünsün" Şarkıcı Simge'nin sahne pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Galatasaraylı taraftarlar Simge'nin fotoğrafına yüzlerce Icardı yorumu yaptı. İşte o pozlar..

Ünlü şarkıcı Simge Sağın sahnelere kaldığı yerden devam ediyor. Son dönemde özellikle Icardı ile adı anılan Simge sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde instagramda Simge'nin şarkısı ile hikaye paylaşan Icardı ünlü şarkıcıyı etiketleyince sosyal medyada gündeme oturmuştu. Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı ile adeta bütünleşen Mauro Icardı'nin bu haraketi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmıştı. Ünlü şarkıcı Simge dün instagram hesabından sahne pozlarını paylaştı. Paylaştığı pozlara "O zaman şarkı söylemek lazım" notunu ekleyen Simge'nin o pozlarına yüzlerce yorum geldi. Bazı takipçileri "Sen söyle Icardi dinlesin", "Şimdi Icardi düşünsün" ve "Icardi bunu beğendi" şeklinde yorumlar yaptılar. İşte simge Sağın'ın o pozları..