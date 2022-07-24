Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a büyük tepki! 'Sahneme hiç mi saygın yok'

DJ'lik yapan Doğukan Manço, kendisinden önce sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık’a sitem etti. Manço, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu.

Efsane sanatçı Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço, DJ olarak festival ve çeşitli organizasyonlarda yer alarak başarılara imza atıyor.

Manço, geçtiğimiz akşam Kapadokya’da düzenlenen 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nde sahne aldı.

Festivalin ikinci gününün kapanışını yapan Manço, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı.

Doğukan Manço, kendisinden önce sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık’a tepki gösterdi.

Zeynep Bastık'ın sahne finalini "Ben Adam Olmam" ve "Sakin Ol" şarkıları ile yapmasına sinirlenen Manço, sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Hiç mi saygın yok"

Manço, "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım. Ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?" dedi.

DJ Doğukan Manço'nun bu paylaşımı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.