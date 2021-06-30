Şahsiyet 2. bölüm fragmanı: Hayattaki bütün kötülükleri hiç tanımadığımız insanlar yapar

Show TV ekranlarında yeniden izleyici ile buluşan Şahsiyet dizisinin 2. bölüm fragmanı görücüye çıktı. Fragmanda Nevra'nın hızla değişen hayatı dikkati çekti. İşte Şahsiyet 2. bölüm fragmanı..

Daha önce bir dijital platformda yayınlanan ve oldukça ilgi çeken, 15 milyona yakın kişi tarafından izlenen Şahsiyet yeniden seyirci ile buluştu.

Yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu dizi sayesinde Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödüllerinde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

Dizinin ilk bölümü nefes keserken, ikinci bölüm heyecanla beklenmeye başladı. Fragman bugün görücüye çıkarken, Agah'ın işlediği cinayet sonrasında Nevra'nın hızla değişen hayatı dikkati çekti.

İşte Şahsiyet 2.bölüm fragmanı...

Şahsiyet 2. bölüm fragmanı İZLE

ŞAHSİYET İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahsiyet'in ekrana gelen ilk bölümünde daha önceki yıllarda iki kez birini öldürmeye çalışmış ancak tetiği çekememiş olan Agâh Beyoğlu, alzheimer olduğunu öğrenmesinin ardından, kedisine su vermeyi unutup, kendisinde olan sorunu fark eden ve doktora giden Agâh, alzheimer başlangıcında olduğunu öğreniyor.

Hikayenin bir diğer ana karakteri Nevra ise cinayet bürodaki tek kadın polis olmasına rağmen, bürodaki herkes tarafından dışlanmaktadır. Mutsuz olan Nevra'nın tek amacı; iyi bir polis ve iyi bir insan olabilmektir ancak amiri tarafından sahaya çıkmaması söylenen ve evrak işleriyle ilgilenen Nevra, sonunda istifa etmeye karar veriyor.

İstifası kabul edilmeyen Nevra'ya izin verilirken, diğer tarafta yaptığı ve yapacağı şeyleri unutacağını fark eden Agâh Beyoğlu, harekete geçti.

Eski bir evde bulunan dosyadan adres alan Agâh, ardından arabasının plakasını değiştirip eskiden çalıştığı adliyenin odasından bazı dosyalar ve silahlar aldı. Agâh, dosyalarda belirlediği kişileri öldürmeye başladı. İşlenen bu cinayetler ise Nevra'nın hayatını hızla değiştirmeye başladı.