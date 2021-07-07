Şahsiyet 3. bölüm 1. fragmanı: 'Bu adamı yakalamanın tek bir yolu var'

Şahsiyet 3. bölüm 1. fragmanı: 'Bu adamı yakalamanın tek bir yolu var'

Show TV ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşan Şahsiyet dizisi, dün akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı görücüye çıktı. İşte Şahsiyet 3. bölüm fragmanı..

Daha önce bir dijital platformda yayımlanan, konusu ve oyunculuklarıyla oldukça beğenilen polisiye türündeki Şahsiyet dizisi, televizyon ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluştu.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncular paylaşıyor.

Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandıran dizinin ikinci bölümü merak uyandıran sahnelere yer verdi.

Dizinin büyük bir heyecanla beklenen üçüncü bölüm fragmanı da görücüye çıktı. Gözlerini açan Agâh'ın apar topar hastaneden ayrıldığı heyecan dolu tanıtımda Nevra, Agâh'ın bıraktığı mesajları çözmeye çalışıyor.

İşlenen cinayet olayları daha da karmaşık hale getirirken Nevra, kendini Kambura'da buluyor. İşte Şahsiyet 2.bölüm fragmanı...

Şahsiyet 3. Bölüm 1. Fragmanı İZLE

ŞAHSİYET İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahsiyet'in dün akşam yayımlanan ikinci bölümünde, Agâh'ın kocasından ayrılmak isteyen kızı Zuhal, oğlu Deva ile birlikte eve geri döndü. Yaşananların şokunu üzerinden atamayan Nevra, ölen hâkimin cinayetini çözmek için harekete geçti.

Parmak izi eşleşmesine ulaşan ekip suçluyu bulmak için evine gitti ancak kimseye ulaşamadı çünkü Agâh eski dairelerinden birinde zincire bağladığı eski suçluyu, parmak izini kullanmak için saklıyordu. Suç mahalline onun parmak izini bırakarak hedef şaşırtmıştı.

Agâh'ın yeni hedefini belirlediği sırada Nevra'nın adının geçtiği cinayet basına yansıdı. Birimden birinin gazeteci Ateş Arbay'a haber sızdırdığını öğrenen Nevra, öfkesine hakim olamadı.

Ateş, Nevra'yı arayarak birtakım bilgiler karşılığında onunla röportaj yapmak istedi ve Nevra'nın şüphelerini gidermek için DJ'lik yaptığı bara gelmesini teklif etti. Sözünde duran Ateş bir mübaşirle yaptığı görüşmenin kayıtlarını Nevra'ya verdi.

Agâh yeni hedefi kamyoncu Salih'in peşine düştü. Benzin almayı unuttuğu için arabası yolda kaldı. Planını gerçekleştiremeyince yeni hedefine yöneldi ve ormanlık alanda yakaladığı kişiyi öldürdü. İkinci cinayetini işleyen Agâh, bu kez öldürdüğü kişinin alnına "Sadece ona güveniyorum. Çünkü Nevra beni anlıyor" yazısını yapıştırdı. Ancak o sırada kendisi de fenalaştı ve yere yığıldı. Agâh'a ne olduğu ise merak konusu oldu.